Scioglimento comune di Rende: il prefetto di Cosenza nomina i commissari provvisori [I NOMI]

Il prefetto di Cosenza, Vittoria Ciaramella, a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri di ieri con cui e’ stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Rende e il conseguente affidamento della gestione dell’ente ad una commissione straordinaria, ha sospeso tutti gli organi di governo del Comune nominando i commissari prefettizi per la provvisoria gestione dell’ente. Si tratta di Santi Giuffre’, prefetto a riposo; Rosa Correale, viceprefetto Vicario in servizio nella Prefettura della citta’ bruzia, e Michele Albertini, dirigente di 2a fascia, in servizio presso la Prefettura di Brindisi. “Il provvedimento di sospensione – e’ scritto in un comunicato – si e’ reso necessario ricorrendo urgenti motivi connessi all’esigenza di garantire la normale attivita’ amministrativa dell’Ente, in attesa del perfezionamento dell’iter procedurale del decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento”.