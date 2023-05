Bandiera Blu, il percorso virtuoso del Comune di Corigliano-Rossano

Il processo di candidatura di un Comune all’ottenimento della bandiera blu è un procedimento estremamente complesso che si caratterizza soprattutto per la sua capacità di rispettare in pieno i parametri predisposti dalla FEE Italia (Foundation for Environmental Education) – costituita nel 1987 – che gestisce a livello nazionale il programma. Questo era il primo anno in cui il Comune ha inviato quanto richiesto partecipando, di fatto per la prima volta, al procedimento di assegnazione. Il questionario e la documentazione connessa, vengono verificati sia in termini di esaustività delle risposte, nonché attraverso l’idoneità dei documenti allegati, con particolare riferimento a quelli definiti obbligatori. La Commissione Tecnica Giudicante attribuisce i punteggi secondo i seguenti parametri: Spiagge, balneazione, depurazione, gestione rifiuti, educazione ambientale e informazione, sostenibilità ambientale, certificazioni ambientali, turismo, pesca professionale. Obiettivo principale del programma Bandiera Blu è quello di indirizzare la politica di gestione locale verso un processo di sostenibilità ambientale.

Sulla base di questo assunto, il voto complessivo conseguibile da ciascun candidato, nell’ipotesi che per ciascuna delle 10 tematiche ottenga il voto massimo, risulta pari a 100. Per ogni tematica, inoltre, è previsto un valore minimo da raggiungere, al di sotto del quale il Comune viene escluso. Il comune attraverso il settore 12 politiche Europee e sviluppo strategico ha ha predisposto la candidatura nelle 2 finestre temporali candidando i 2 tratti di spiaggia ovvero “Quadrato” e “100 MT SINISTRA COLOGNATI”.

Le date e quanto è stato fatto nel tempo:

18 novembre 2022 – Termine entro cui sono stati presentati i dati sintetici delle 2 spiagge candidate e la Tabella riassuntiva analisi acque di balneazione;

19 dicembre 2022 – sono stati forniti le informazioni su tutte gli altri criteri previsti: (A. Notizie di carattere generale B. La Spiaggia C. Qualità delle acque di balneazione D. Depurazione delle acque reflue E. Gestione dei rifiuti F. Educazione Ambientale ed Informazione G. Iniziative per la Sostenibilità Ambientale H. Certificazione Ambientale I. Materiale fotografico J. Turismo K. Lo stabilimento balneare L. Pesca professionale). In termini di autovalutazione preventiva, il comune eccetto il parametro certificazione ambientale (che pesava fino a 6,5 punteggi) ha risposto in maniera completa ed esaustiva a tutti i parametri fornendo dati oggettivi ed in linea con i parametri previsti dalla procedura operativa.

Il dato reale di questa vicenda è che per la prima volta Corigliano-Rossano può competere per ottenere questo riconoscimento.

La qualità delle acque di balneazione per i 2 tratti di spiaggia candidati ( ma anche per il resto delle spiagge) sulla base dei fati forniti da Arpacal, nel periodo richiesto di verifica (maggio-settembre 2022) sono risultati eccellenti anche grazie agli investimenti effettuati in tema di prevenzione e depurazione, ed allo stesso tempo la qualità della spiaggia è aumentata grazie ai servizi attivati dall’Amministrazione, a partire dalle spiagge comunali inclusive ed attrezzate con assistenza per bagnanti e salvamento. Non a caso quest’anno gli spazi messi a bando e che saranno attrezzati sono il doppio.

Non essere annoverati nei comuni che hanno ottenuto la bandiera Blu alla prima candidatura nella storia della città è piuttosto normale ed era prevedibile: sono pochissimi i Comuni che riescono alla prima candidatura ed in generale servono alcuni anni per rispondere a tutti i requisiti richiesti. Si tratta, però, di un percorso concretamente avviato dall’attuale Amministrazione perché evidentemente è stata in grado di creare le condizioni per farlo.

Certo, permangono delle criticità strutturali, per esempio sul sistema depurativo o sulla gestione dell’igiene urbana, sulle quali però si sta lavorando e progressivamente si registreranno risultati, col progetto unificato di igiene urbana e col progetto per il nuovo sistema depurativo comunale, in questo momento gestito dal Commissario Nazionale per la Depurazione.

Il fatto che, per la prima volta, è stata inoltrata la procedura completa di partecipazione al processo selettivo di candidatura Bandiera Blu costituisce una buona base di partenza raggiungere l’obiettivo in futuro.

«Non siamo rammaricati per la notizia – spiega l’assessore al Turismo, Costantino Argentino – perché come prima candidatura era prevedibile. Siamo invece molto soddisfatti del fatto che le nostre acque siano pienamente balneabili, con risultati eccellenti, e di come stiamo migliorando la qualità dei servizi in alcuni tratti di spiaggia. Già da domani saremo al lavoro per riproporci e ricandidarci. Nel frattempo tutte le azioni messe in campo dall’Amministrazione, per esempio con il nuovo appalto di igiene urbana, miglioreranno il nostro punteggio e ci aiuteranno anche in questo percorso. Certo, serve anche grande consapevolezza della popolazione che deve aiutarci in questo processo, avendo cura del litorale».