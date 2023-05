Corigliano Rossano, convocato il Consiglio comunale: i punti all’ordine del giorno

È stato convocato il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in prima convocazione, nella Sala delle Adunanze Consiliari, in Piazza SS. Anargiri, per il 19 maggio 2023, alle 15

Sei i punti all’ordine del giorno:

1 – Approvazione verbali seduta precedente;

2 – Comunicazioni del Sindaco;

3 – Legge regionale 20 aprile 2022, n°10. Organizzazione dei servizi pubblici locali

dell’ambiente – Adesione all’Ente di Governo “Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria”;

4 – Apposizione del vincolo e approvazione in variante urbanistica Art. 19 DPR 327/2001

“Progetto per la realizzazione intervento per il miglioramento della viabilità e sicurezza

stradale località Torrelunga”;

5 – Richiesta ex art.39 TUEL dei Consiglieri di minoranza Madeo Francesco, Salimbeni Mattia, Gammetta Rocco, Cassano Antonio, Scarcello Vincenzo, Scorza Gennaro, Vulcano

Raffaele, Promenzio Luigi e Olivo Adelina, prot. n°0043968, avente ad oggetto “Enel,

programmazione futura”;

6 – Richiesta ex art.39 TUEL dei Consiglieri di maggioranza, prot. n°0044681 e dai

Consiglieri di minoranza prot. n°0045767, avente ad oggetto: “Revisione geografia

giudiziaria – Proposte e/o iniziative a supporto della istituzione di un presidio di giustizia.

Determinazioni”.

Nel caso di seduta infruttuosa, la seconda convocazione è prevista, secondo le stesse modalità, per le 16 del 22 maggio 2023. Sarà possibile seguire il consiglio comunale in streaming tramite il link https://coriglianorossano.consiglicloud.it/home