Presidente del Kosovo farà tappa a Vaccarizzo Albanese (Cs), il sindaco Pomillo: “Valorizziamo insieme identità”

“La visita del Presidente della Repubblica kosovara Vjosa Osmani Sadriu rappresenta anche per il nostro territorio e per la nostra comunità l’occasione preziosa per rafforzare l’impegno storico e condiviso nella ricerca di collaborazioni e sinergie virtuose oltre i confini regionali e nazionali, nella cornice e nella costante direzione di fare del nostro patrimonio identitario distintivo non soltanto la chiave di lettura della forza inconfondibile delle nostre radici ma anche del nostro sviluppo socio-economico in Italia e nel mondo”.

È quanto dichiara il sindaco Antonio Pomillo esprimendo soddisfazione per l’importante evento in programma domani, giovedì 13 aprile, con la speciale tappa istituzionale anche nel comune di Vaccarizzo Albanese della Presidente del Kosovo da oggi (mercoledì 12) in Calabria.

Già nel 2021, in occasione della 37esima edizione della Rassegna del Costume e della cultura arbëreshe, il Primo Cittadino aveva ricevuto a Vaccarizzo l’Ambasciatore in Italia della Repubblica del Kossovo.

Dopo Santa Sofia d’Epiro, San Demetrio Corone e San Cosmo Albanese, il tour tra le comunità arbëreshe dell’area della Presila Greca, farà tappa nel Salotto diffuso di Vakarici intorno alle ore 18,30. Il Presidente Osmani Sadriu dopo il saluto alla cittadinanza sarà accompagnata in visita al Museo del Costume e degli Ori Arbëreshë.

Per consentire il regolare svolgimento della visita istituzionale, cambierà la viabilità. Dalle ore 12 e fino a cessata esigenza sarà vietato il transito e la sosta dei veicoli su via Provinciale (dal civico n. 6 al.21), in via A. Elmo (dal civico n.1 al 17), in via Loggitelle (dal civico n.1 al 23), in via dell’Amore (dal civico n.2 al 16), in via V. Emanuele (dal civico n.12 al 16), in largo Skanderbeg (tutto), in Piazza P. Scura (tutta), in via Croinusevet (dal civico n. 1 all’11), in Piazza degli Emigranti (tutta); in via Mazzini (dal civico n.1 al 12), in Piazza Drammis (tutta), in via Skanderbeg (dal civico n.8 al 68), in via Torino (dal civico n.1 all’11), in via N. Sauro (dal civico n. 2 all’11), in via Venezia (dal civico n. 2 al 60) ed in via Roma (dal civico n.1 al 15).