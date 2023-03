Saracena comune cardioprotetto

Prevenzione e formazione. L’amministrazione comunale di Saracena ha investito da tempo sulla promozione di momenti di approfondimento rivolti alla cittadinanza per far crescere l’attenzione verso la sicurezza tra le mura domestiche e in città. Si inserisce in questo quadro di attività formative, che valorizzano anche l’educazione alla prevenzione e gli stili di vita sani, il nuovo corso gratuito promosso dall’esecutivo guidato dal sindaco Renzo Russo, per approfondire le tecniche Blsd (Basic Life Support Defibrillation).

«Puntiamo ad accrescere la formazione al primo soccorso nella nostra comunità. Tutti noi possiamo trovarci nel momento giusto in situazioni in cui qualcuno ha bisogno di aiuto. Sapere come agire, cosa fare e cosa non fare per non mettere a rischio un infortunato, può cambiare il corso degli eventi. Avere una popolazione formata, preparata a situazioni di emergenza, capace di utilizzare un defibrillatore – che è strumento salvavita – ci fa crescere come comunità cardioprotetta e stimola il senso di comunità e responsabilità in ciascuno di noi» ha aggiunto Renzo Russo.

Organizzato in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, comitato locale di Castrovillari, avrà durata di sei ore ed è aperto ad un massimo di 25 partecipanti. Fornirà gli strumenti necessari per l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico e per le manovre di primo soccorso. Tutti coloro che sono interessati dovranno presentare la propria candidatura presso l’ufficio scuola del comune di Saracena o via pec all’indirizzo protocollo.saracena@asmepec.it entro il 24 marzo. le domande verranno accolte in ordine di presentazione cronologico e si darà precedenza a chi non ha mai avuto accesso ad un corso di primo soccorso.