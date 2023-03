Loizzo (Lega): “Situazione droga a Cosenza impone azioni di repressione”

“La repressione dello spaccio di stupefacenti è una cosa essenziale ma da sola non basta in una città come Cosenza che, con la sua area urbana, presenta un consumo esorbitante e preoccupante”. Lo afferma Simona Loizzo deputato della Lega. “I Serd svolgono un lavoro straordinario – aggiunge Loizzo – ma serve un impegno anche da parte dei comuni, con centri di ascolto, e con un approccio esperienziale verso il mondo giovanile. La cocaina è una droga potente con effetti devastanti sul fisico e sulla mente ma forse questo i nostri giovani non lo sanno pienamente”. “Dobbiamo sostenere le famiglie e ritrovare – sostiene ancora Loizzo – quello spirito di comunità e coesione che alla fine degli anni ottanta fece registrare la nascita de Il Delfino e mettere insieme culture diverse. Dobbiamo necessariamente evitare che sia solo un fatto giudiziario ma capire che si tratta di una situazione che impone una consapevolezza ad ognuno di noi”.