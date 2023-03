Aggiudicato appalto per il Verde pubblico a Corigliano Rossano

Si è chiusa la procedura aperta per l’appalto del Servizio Manutenzione del Verde Pubblico, della durata di un anno con possibilità di rinnovo di un ulteriore anno.

L’espletamento della gara, iniziata lo scorso autunno, trattandosi di un sopra soglia comunitaria ex art. 35 del codice, è stato demandato alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Cosenza ed il termine ultimo per la presentazione delle offerte era fissato al 17 ottobre 2022.

Si tratta della prima volta che viene affidato il servizio di manutenzione del Verde Pubblico dopo l’approvazione del censimento del patrimonio arboreo e verde della città, realizzato su impulso dell’esecutivo comunale.

Storicamente il servizio di manutenzione del verde pubblico era stato erogato mediante un affidamento all’esterno specifico dall’ex Comune di Rossano fino ad alcuni anni fa, per poi essere affidato agli addetti comunali o integrato in altri servizi, come nell’ex Comune di Corigliano.

L’attuale amministrazione ha attivato la procedura per censire l’intero patrimonio arboreo della città, con delibera di giunta n. 24 del 4 febbraio 2021, col fine di poter successivamente strutturare un servizio di manutenzione del verde pubblico che non sia limitato alla già piuttosto gravosa manutenzione ma che possa avviare un percorso di valorizzazione e sostenibilità urbana.

Il servizio che dovrà prendere in carico il nuovo affidatario dunque, ovvero il “Consorzio Stabile Impero”, prevede dalla potatura di alberi e siepi, il taglio e la sistemazione del tappeto erboso, delle banchine stradali e delle scarpate, l’eventuale abbattimento e sostituzione di alberi, la manutenzione di aiuole e fioriere, la piantumazione di nuovi alberi e anche l’eventuale realizzazione di nuovi spazi verdi con arredo urbano, secondo un programma di valorizzazione basato sul censimento del patrimonio arboreo.

«Anche questo è un percorso che giunge all’obiettivo iniziale – afferma il sindaco Flavio Stasi – che era quello di consentire al nostro comune di avere contezza del proprio patrimonio arboreo attraverso un vero e proprio censimento, riattivando un servizio specifico di manutenzione e valorizzazione del verde pubblico. In questi anni abbiamo comunque dato una sterzata importante alla cura del verde in città attraverso numerose azioni amministrative ed anche attraverso il ricorso all’esterno, che ci hanno consentito di intervenire, per esempio, con significativo anticipo nelle zone più importanti della città. Quello che mancava era la stabilità e sistematicità del servizio che, attraverso questa procedura di gara iniziata lo scorso settembre, dovrebbe finalmente essere garantita».