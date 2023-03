Rende (Cs), la scuola media “P. De Coubertin” introduce le certificazioni sulle competenze digitali ICDL

La Scuola Secondaria 1° grado “P. De Coubertin” amplia la propria offerta formativa introducendo le certificazioni internazionali sulle competenze digitali ICDL.



A darne voce è il Presidente del Polo Digitale Calabria Emilio De Rango che in una nota illustra l’importanza delle certificazioni informatiche come punto di forza formativo anche per i ragazzi di una Scuola Secondaria di 1° grado, che attraverso un percorso didattico mirato e rapportato alla loro età, riescono ad acquisire una certificazione informatica che generalmente viene affrontata nelle scuole superiori o dopo il diploma o addirittura in tarda età, quando si acquisisce consapevolezza della sua valenza per l’inserimento nel mondo del lavoro.

“Quelle competenze di base certificate da AICA – Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico” continua De Rango “sono finalizzate in un primo modulo al corretto utilizzo del computer; alla creazione e gestione file, all’acquisizione di termini e concetti di informatica di base relativi ad hardware, software, reti e sicurezza dei dati.

Di grande attualità poi il secondo modulo relativo a competenze per la navigazione in rete in modo sicuro, alla ricerca e acquisizione di informazioni con visione critica e responsabile; il modulo si completa introducendo anche concetti relativi all’organizzazione di calendari e gestione della posta elettronica.