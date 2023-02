Ddl Province, Mario Occhiuto (FI): “In Comitato ristretto metterò in campo mia lunga esperienza amministrativa”

“Sono molto orgoglioso di rappresentare il gruppo di Forza Italia nel Comitato ristretto che avrà il compito di predisporre il testo per ripristinare l’elezione diretta nelle Province. Per svolgere questo delicato incarico, metterò in campo naturalmente la mia lunga esperienza amministrativa da sindaco e da presidente della Provincia di Cosenza e farò tesoro in particolare della proposta depositata dal nostro capogruppo, Licia Ronzulli, non trascurando ogni altra norma che possa aiutare a raggiungere l’obiettivo di restituire valore e dignità ad un ente che da sempre è vicino alle necessità del territorio. E per farlo, il primo fondamentale passaggio è quello di ridare ai cittadini il diritto di scegliere i propri rappresentanti”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Mario Occhiuto.