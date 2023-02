Un successo alla BIT di Milano per il punto informativo di Corigliano Rossano

Enorme successo per lo spazio espositivo dei Musei di Corigliano-Rossano alla Bit di Milano, il principale appuntamento fieristico nazionale dedicato al turismo, che si è aperto questa mattina per chiudersi il 14 febbraio.

A dare il benvenuto agli operatori turistici è stato il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che ha inaugurato lo stand di “Calabria Straordinaria”.

Per il comune di Corigliano-Rossano, che sta conquistando con il suo materiale informativo il pubblico in Fiera, è presente l’assessore al Turismo, Costantino Argentino, con i rappresentati del Museo Castello Ducale, Agata Febbraro e del Museo Diocesano e del Codex, Natalino Scino.

«Da quando abbiamo aperto non ci siamo fermati un attimo, il nostro spazio, all’interno dello stand di Calabria Straordinaria – ha dichiarato l’assessore Costantino Argentino – è stato preso d’assalto da buyers e operatori del settore interessati alle nostre proposte. Ed è solo il primo giorno»

Entusiasta del successo che Corigliano-Rossano sta ottenendo anche il sindaco Flavio Stasi.

«Ritengo importante che alla BIT sia ben visibile la nostra presenza e si possano apprezzare le nostre meraviglie, promosse da veri professionisti, a partire dal Castello e dal Codex, per sviluppare e potenziare progressivamente l’attrattività di Corigliano-Rossano anche come meta storico-culturale – afferma il sindaco Flavio Stasi – Un percorso di promozione ormai strutturato, iniziato con la partecipazione lo scorso novembre alla Borsa del Turismo delle Origini, che darà risultati nel corso del tempo. La nostra è una città meravigliosa. Dobbiamo amarla, difenderla, curarla; contestualmente dobbiamo farla apprezzare in ogni occasione possibile».

La Borsa Internazionale del Turismo di Milano 2023, è uno dei principali mercati dove favorire l’incrocio tra domanda e offerta tra gli operatori del settore ospitando da oggi e fino a martedì 14 febbraio oltre 500 buyers provenienti da 54 Paesi. Turismo sostenibile, responsabile e “lento” sono, in particolare, i temi rappresentativi di questa 15esima edizione.

La Calabria a BIT Milano 2023 è rappresentata da ben 12 tour operator, 14 strutture ricettive, 4 associazioni, 3 consorzi di imprese turistiche e un desk condiviso con associazioni locali, Pro loco e Comuni all’interno dello spazio espositivo anche quest’anno ecosostenibile, coerente con l’offerta turistica della Regione.