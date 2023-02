Ristorante incendiato a Castrolibero, Napoli (Confapi): “Episodio preoccupante”

“L’episodio mi addolora e mi preoccupa”. È quanto ha affermato il vicepresidente nazionale di Confapi Francesco Napoli. “Mentre è certo che le fiamme siano di natura dolosa, auspico che le Forze dell’Ordine e la Magistratura facciano piena luce sulle cause e sugli autori del gesto. Allo stesso tempo non posso che esprimere la mia più ampia solidarietà ai titolari de ‘Pandosia’ a titolo personale e a nome dell’intera confederazione la piccola e media industria italiana”.

“L’invito che rivolgo loro è di non mollare e non piegarsi, ma di rialzare la testa e ripartire per restituire a Castrolibero uno dei suoi punti di riferimento nel campo della ristorazione. Da parte di Confapi, per quanto di sua competenza, c’è la totale disponibilità a garantire il supporto necessario a un’immediata ripresa dell’attività”, conclude Napoli.