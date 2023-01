Corigliano Rossano: 17enne muore dopo dimissioni da ospedale. Indagini in corso

Sono in corso indagini dei carabinieri sulla morte di una diciassettenne, avvenuta nella notte a Corigliano, nel Cosentino. La ragazza si era sentita poco bene a casa e aveva sintomi quali vomito e dissenteria. I genitori hanno portato subito la figlia in Pronto soccorso all’ospedale di Corigliano. Qui i sanitari le hanno prestato le cure del caso, per poi dimetterla poco dopo. Tornata a casa, la diciassettenne si e’ sentita di nuovo male. I genitori l’hanno riportata in ospedale, dove e’ arrivata gia’ morta. (AGI)