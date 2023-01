E’ morto il giornalista Raffaele Nigro

E’ morto Raffaele Nigro, per 25 anni capo della redazione cosentina della Gazzetta del Sud. Nigro, 81 anni, conosciuto come il “Professore”, aveva iniziato la carriera alla Tribuna del Mezzogiorno per approdare poi alla Gazzetta del sud negli anni Settanta, prima nella redazione di Catanzaro e poi a Cosenza. Nigro è morto ieri nella “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo nel corso di un delicato intervento cardiochirurgico.