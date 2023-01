Polizia, il sottosegretario Ferro: “Commissariato di Corigliano-Rossano sarà dirigenziale”

“Il Commissariato di Polizia di Stato di Corigliano Rossano sarà certamente elevato a rango dirigenziale. Su questo ho chiesto e ottenuto chiare rassicurazioni dal Dipartimento di Ps, che lo ha previsto nel complessivo piano di riordino delle articolazioni periferiche. Ora siamo al lavoro perché ciò si possa realizzare nei tempi più brevi possibili considerata l’esigenza di accompagnare il passaggio ad un rango superiore ad un concreto potenziamento del personale in organico e dei mezzi per fare fronte alle richieste di sicurezza del territorio”. E’ quanto afferma il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, che rimarca come “quella della elevazione a rango dirigenziale del Commissariato di Polizia di Stato di Corigliano Rossano è stata una delle prime questioni di cui ho interessato, appena insediata, il Dipartimento di Ps, essendomene già occupata nella precedente legislatura con una interrogazione al ministro Lamorgese proprio su iniziativa di Ernesto Rapani, oggi senatore, e accogliendo anche le sollecitazioni dei sindacati di Polizia, di rappresentanti politici e istituzionali e anche della Chiesa, che con l’arcivescovo di Rossano-Cariati ha denunciato il continuo verificarsi di episodi malavitosi sul territorio”. “L’impegno del governo – conclude Wanda Ferro – è quello di mettere in campo ogni sforzo per supportare le forze dell’ordine nell’azione di prevenzione e di contrasto alla criminalità nel territorio di Corigliano-Rossano”.