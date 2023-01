Aieta sospeso da consigliere comunale di Cetraro

L’ex consigliere regionale Giuseppe Aieta, raggiunto ieri da un’ordinanza del gip di Paola del divieto di dimora nella Regione Calabria, è stato sospeso dall’incarico di consigliere comunale di Cetraro dal prefetto di Cosenza Vittoria Ciaramella.

Il Prefetto ha accertato il verificarsi della causa di sospensione di diritto del medesimo amministratore locale, così come previsto dall’art. 11 del D. Lgs. n. 235/2012 (c. d. “legge Severino”).

LEGGI ANCHE >>> Regionali 2020, divieto di dimora per l’ex consigliere regionale Giuseppe Aieta: è indagato per corruzione

Il provvedimento è stato comunicato al Segretario del Comune di Cetraro, per le notifiche e gli adempimenti previsti per legge. Aieta, ex Pd e adesso in Italia Viva, è indagato per voto di scambio e corruzione elettorale in relazione alla proroga di gestione delle Terme Luigiane di Guardia Piemontese.