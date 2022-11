Quest’oggi, 13 novembre 2022, si è concluso il Congresso Provinciale del Terz’Ordine dei Minimi della Provincia “San Francesco” che ha avuto per tema “Dalla realtà alla progettualità: il cammino sinodale come occasione di ripartenza”. Questo percorso, iniziato giorno 11 novembre 2022, ha portato all’elezione del nuovo Consiglio Provinciale del TOM, che ha Adele Calomino in qualità di Correttrice Provinciale, e Francesco Gentile, entrambi della fraternità di Paola, Aloisia Mazzei della fraternità di Sambiase, Annarita Giglio della fraternità di Catanzaro e Marianna Naccarato della fraternità di Lago. È con la vicinanza e la preghiera di tutti che il Consiglio si augura di far partire i lavori per un cammino prospero e fruttuoso.