DonnaInforma: sabato la Federazione Pensionati CISL in piazza Kennedy a Cosenza

DonnaInforma è lo slogan dell’iniziativa che il Coordinamento politiche di genere della Federazione Nazionale Pensionati CISL della Calabria lancia su tutto il territorio regionale e che avrà come prima tappa Cosenza, sabato 5 novembre, in Piazza Kennedy, a partire dalle 9:30.

«Il Coordinamento politiche di genere della FNP CISL Calabria – dichiarano la responsabile regionale Antonella Pignataro e la coordinatrice provinciale, Gilda Guagliardi – avvia a Cosenza, insieme a tutta la Federazione Pensionati e alla CISL, il progetto DonnaInforma per richiamare l’attenzione sia su problematiche di genere, sia su altri temi sociali importanti per le cittadine e i cittadini. Le donne della FNP, consapevoli della crisi che sta attraversando il nostro Paese, vanno nelle piazze per ribadire che bisogna mettere al centro le persone, i loro bisogni, le loro domande. E per questo intendono anche contribuire a far conoscere i servizi e le associazioni della rete CISL, dal Caf al patronato Inas, dall’Adiconsum all’Anteas, dal Sicet all’Anolf, per mettere in campo un’alleanza a tutela dei diritti di tutti».