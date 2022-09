Corigliano Rossano: lavori in corso di ultimazione in Contrada Cannata

Riprenderanno martedì mattina i lavori di bitumazione, dopo l’approvazione della perizia sulla variante, in contrada Cannata. I lavori in corso, in via di ultimazione, prevedono oltre alla alla rotonda e alla seguente realizzazione della opportuna segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale, anche uno spartitraffico ed un’area verde con illuminazione e panchine.

La durata dei lavori sulla rotonda si sono dilungati oltre il previsto a causa delle difficoltà, date dal periodo complesso, nel reperire materie prime tra cui quelle necessarie per il bitume.