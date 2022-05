Incendio alla comunità dei Salesiani a Corigliano, Abate (ALT): “Situazione è molto grave. Interrogherò governo affinché si faccia piena luce su quanto sta succedendo in questi mesi”

“Ho appreso dalla stampa dell’incendio che ha interessato stanotte la comunità dei padri salesiani in località Corigliano-Calabro. Il rogo, secondo le prime informazioni emerse, sarebbe divampato al piano terra dell’edificio che ai piani superiori ospita sia le stanze dei religiosi che quelli dei minori con disagi che la comunità accoglie. Il rogo sembrerebbe essere di natura dolosa ma fuori dagli ambienti della criminalità organizzata. Probabilmente una bravata finita male che, per fortuna, non ha provocato feriti, mentre si contano i danni e si cerca di fare luce sulle cause. Ad ogni modo si tratta di un atto gravissimo e con questo incendio alla comunità dei Salesiani la misura è ormai colma. Sono quasi due anni che ci svegliamo ogni giorno con notizie di incendi di auto, furgoncini, e altri mezzi. La situazione è molto grave e per questo motivo in questa settimana presenterò al senato una interrogazione parlamentare indirizzata sia il Ministro dell’Interno che a quello della Giustizia affinché si faccia piena luce su quanto sta succedendo in questi mesi a Corigliano-Rossano. Sono vicina al mondo salesiano, massima vicinanza ai padri”.

Così la senatrice Rosa Silvana Abate (Gruppo Alternativa).