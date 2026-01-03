“Una nuova paura andò a sommarsi alla precedente. La paura di non arrivare a sapere, il terrore di morire per niente” - Paco Ignacio Taibo II
Palaia: “Ripulito il mural di Mimmo Rotella su Corso Mazzini, nell’anno celebrativo impegno nel valorizzare il nostro patrimonio identitario”

“Il recente intervento di pulizia del mural di Mimmo Rotella sulla facciata del palazzo delle Poste centrali, su Corso Mazzini, rappresenta un’azione di grande valore culturale e simbolico per Catanzaro”.
A dichiararlo è la consigliera comunale Daniela Palaia, che sottolinea come l’operazione abbia consentito di restituire all’opera la sua bellezza autentica e originaria.
“Parliamo dell’unica testimonianza firmata da Mimmo Rotella presente nella sua città natale – evidenzia Palaia – un’opera che non è solo un elemento artistico di pregio, ma un segno identitario profondo, capace di raccontare il legame indissolubile tra il maestro del décollage e Catanzaro”.
L’intervento sul mural si inserisce in un percorso più ampio di valorizzazione dell’eredità rotelliana, che ha già visto recentemente la ricollocazione del manifesto dedicato a Mimmo Rotella all’imbocco della Galleria del San Giovanni. Un insieme di azioni che idealmente si collocano nell’ambito delle iniziative per la celebrazione dei vent’anni dalla scomparsa del maestro, ricorrenza che l’amministrazione intende onorare con un progetto strutturato.
“Il disegno dell’amministrazione per il nuovo anno – spiega la consigliera – è quello di valorizzare ancora di più il percorso dedicato a Mimmo Rotella attraverso le tappe principali del centro storico: Piazza Rotella, con i pannelli illustrativi sulle sue opere più famose; il mural di Corso Mazzini; e la Casa della Memoria in Vico dell’Onda, luogo in cui l’artista visse i suoi primi anni di vita.
Un progetto celebrativo che punta a rafforzare la conoscenza e la valorizzazione dell’artista simbolo di Catanzaro, rendendo le sue opere e i luoghi a lui legati parte integrante di un itinerario culturale e turistico cittadino.

Sarà un percorso condiviso – conclude Daniela Palaia – che vedrà il coinvolgimento della famiglia Rotella e della Fondazione, insieme alle istituzioni pubbliche e private che credono e investono nella promozione della cultura e dell’immagine della nostra città. Mimmo Rotella è un patrimonio di Catanzaro e come tale va tutelato, raccontato e restituito pienamente alla comunità”.

Articoli Correlati

Campana, donazione di apparecchiature elettromedicali alla RSA: ok del Comune grazie alla Fondazione Rizzo

Incendio a Lamezia, i Vigili del fuoco salvano una famiglia

Catanzaro, ecco la metropolitana di superficie

Precipita con il trattore in una scarpata: morto un 67enne nel Cosentino

