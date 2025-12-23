Natale di solidarietà: la Guardia di Finanza visita i piccoli pazienti degli ospedali di Catanzaro

Nella giornata di ieri, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro, col. t.ST Pierpaolo Manno, accompagnato dal Capo Ufficio Sanitario del Comando Regionale Calabria, cap. Tommaso La Macchia, e da una rappresentanza di militari del Comando Provinciale, ha fatto visita ai piccoli pazienti del Presidio Universitario di Pediatria “Renato Dulbecco”, del Reparto di Chirurgia Pediatrica dell’Ospedale “Pugliese” e del Reparto di Ematologia e Oncologia Pediatrica dell’Ospedale “Ciaccio”.

Accolto rispettivamente dalla professoressa Daniela Concolino, dal dottore Giuseppe Raiola e dalla dottoressa Maria Concetta Galati, il colonnello Manno ha rivolto un pensiero particolare e sincero al personale medico, infermieristico e amministrativo che quotidianamente opera in un settore così delicato per la collettività, garantendo con impegno, entusiasmo e spesso grandi sacrifici un servizio essenziale, soprattutto perché destinato ai bambini.

Durante i brevi ma intensi incontri, Babbo Natale ha donato ai bambini ricoverati regali e gadget del Corpo, offrendo un momento di serenità e gioia ai piccoli pazienti nel periodo natalizio.

Al termine della visita, il colonnello Manno ha ringraziato, a nome di tutte le Fiamme Gialle della provincia di Catanzaro, il personale medico e infermieristico, esprimendo solidarietà e gratitudine per il lavoro svolto e per l’umanità e la sensibilità dimostrate quotidianamente nei confronti dei piccoli pazienti, formulando infine i più sentiti auguri per le imminenti festività.