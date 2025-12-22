Incendio al Manzoni di Catanzaro, Riccio: “Serve chiarezza sulla gestione dei beni pubblici”

“In attesa di conoscere i dettagli di un più puntuale ricostruzione dell’incendio che ha interessato un edificio dell’Istituto comprensivo Catanzaro Nord Est- Manzoni nel quartiere di Sant’Elia, all’Amministrazione comunale corre l’obbligo di chiarire alcuni aspetti indirettamente sollevati dalla vicenda. La gestione del patrimonio municipale, al pari di qualsiasi bene pubblico, è di fondamentale importanza. In questo caso, a chi è stata affidata la struttura interessata dalle fiamme e che, al momento, risulta inagibile? È stato utilizzato il principio del ‘buon padre di famiglia’ nell’affidare il magazzino danneggiato, trattandosi di un corpo di un istituto scolastico frequentato da tanti studenti? Non vorremmo, e il catalogo dell’Amministrazione Fiorita (purtroppo) ha accumulato molte pagine, che per l’ennesima volta un bene pubblico sia stato ‘consegnato’ per calcoli meramente politici e non sulla base degli unici criteri prevalenti: il merito e l’affidabilità. A questa Amministrazione riconosciamo buona fede, tuttavia servono competenze e le famose ‘mani libere’ annunciate in campagna elettorale e che, purtroppo, in corso d’opera, sono state ammanettate dalla legge dei numeri in Consiglio comunale. Siamo convinti che questi più che legittimi sospetti saranno smentiti dal sindaco o da qualche suo referente. Purtroppo, siamo convinti che arriveranno le consuete risposte poco chiare e senza trasparenza. Noi abbiamo un altro credo sui beni pubblici: non devono essere dati agli amici degli amici o per calcolo elettorale. In particolare, quando si tratta di scuole. Quando si tratta dei nostri ragazzi. E se l’incendio fosse divampato non domenica ma con tutti gli alunni in classe, cosa sarebbe successo? Noi abbiamo fatto il nostro dovere, la consueta interrogazione. Risponderanno?”.

Così in una nota il consigliere comunale Eugenio Riccio.