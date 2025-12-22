Capodanno RAI 2026 a Catanzaro: piano viabilità, zone rosse e traffico limitato per i giorni 30 e 31 dicembre

In occasione dell’evento Capodanno RAI 2026 – “L’Anno che Verrà”, organizzato dalla RAI in collaborazione con la Fondazione Calabria Film Commission, l’Amministrazione comunale di Catanzaro, in raccordo con la Prefettura e tutte le autorità competenti, ha predisposto uno specifico Piano di Viabilità per garantire lo svolgimento della manifestazione in condizioni di massima sicurezza e ordine pubblico.
L’evento si svolgerà nel Piazzale Maestri del Lavoro (ex Area Teti), nel quartiere Lido, e richiamerà una grande affluenza di pubblico.
Periodo di validità dei provvedimenti
I provvedimenti relativi alla circolazione e alla sosta saranno in vigore:
30 dicembre 2025 dalle ore 13.30 fino alle ore 01.00 del 31 dicembre
31 dicembre 2025 dalle ore 13.30 fino al termine dell’evento e al completo deflusso del pubblico
Alcuni divieti di sosta scatteranno già dalle ore 12.00.
Zona Rossa: divieto totale di transito
È istituita una ZONA ROSSA con divieto assoluto di transito veicolare, valido anche per i residenti, nell’area immediatamente perimetrale al Piazzale Maestri del Lavoro.
Il divieto riguarda in particolare:
Via Caprera
Via Enrico Aristippo
Tratti del Lungomare Stefano Pugliese
Accesso al Porto (consentito esclusivamente ai mezzi delle forze di sicurezza e soccorso)
Zone a Traffico Limitato (ZTL)
Per gestire in modo ordinato l’afflusso e il deflusso dei veicoli sono istituite due Zone a Traffico Limitato:
ZTL A
Comprende, tra le altre:
Via Sant’Elena
Via Padre Pio da Pietralcina
Via Caprera
Via Enrico Aristippo
Tratti del Lungomare Stefano Pugliese
Accesso principale: Via Sant’Elena – Via Padre Pio da Pietralcina.
ZTL B
Comprende:
Via Ferdinando Magellano
Via Marco Polo
Via Vasco da Gama
Via dei Navigatori
Via Lungomare Stefano Pugliese (tratto Porto – Repubbliche Marinare)
Accesso principale: Viale Crotone – Via Ferdinando Magellano.
Chi può accedere alle ZTL
L’accesso alle ZTL A e B è consentito a:
Residenti
Persone con disabilità in carrozzina con prenotazione dell’area dedicata
Ospiti di strutture ricettive
Ospiti di famiglie residenti in ZTL o Zona Rossa
Le comunicazioni preventive devono essere inviate all’indirizzo compilando i moduli scaricabili al seguente indirizzo: https://www.comune.catanzaro.it/capodanno-rai-scaricabili-i-moduli-per-laccreditamento/.
Scadenza il 28 dicembre 2025:
capodanno2026@comune.catanzaro.it
Le persone con disabilità munite di pass possono accedere alle ZTL senza preventiva comunicazione.
L’Amministrazione invita i residenti a limitare gli spostamenti dalle ore 18.00 in poi nei giorni 30 e 31 dicembre.
Divieti di sosta e rimozione forzata
È istituito il divieto di sosta con rimozione su numerose strade del quartiere Lido, tra cui:
Lungomare Stefano Pugliese
Via Sant’Elena
Via Caprera
Via Enrico Aristippo
I divieti entreranno in vigore dalle ore 12.00.
Aree di sosta dedicate
Sono previste specifiche aree riservate per:
Veicoli di persone con disabilità (Via Caprera)
Autobus organizzati (Via Carlo Pisacane – zona Giovino)
I percorsi obbligati e le aree sono segnalati con apposita cartellonistica.