Catanzaro: il commissario straordinario Carbone saluta e ringrazia il direttore sanitario Perri

Il commissario straordinario dell’Azienda ospedaliero-universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro, Simona Carbone, ha rivolto un sentito messaggio di saluto al direttore sanitario Domenico Perri, che ha rassegnato le proprie dimissioni.

«Desidero ringraziare il dottor Perri per il lavoro svolto, per la professionalità dimostrata e per il grande impegno profuso in questi mesi di intensa attività», ha dichiarato Carbone. «È stata per me una figura preziosa, una persona a me molto vicina nel percorso di gestione aziendale, sempre capace di garantire collaborazione leale e costruttiva».

Il commissario straordinario Carbone ha sottolineato che le dimissioni del direttore sanitario sono legate a motivi di salute e alla possibilità di assumere un incarico analogo presso l’azienda di provenienza. «Comprendo e rispetto profondamente le sue motivazioni – ha aggiunto – e gli auguro di proseguire il proprio percorso professionale con la stessa passione e dedizione che lo hanno contraddistinto qui alla Dulbecco».

La dottoressa Simona Carbone, unitamente al dott. Antonio Mantella, hanno infine espresso a Perri «i migliori auguri per un futuro ricco di soddisfazioni personali e professionali, con la consapevolezza che il contributo dato alla nostra Azienda resterà un patrimonio prezioso».