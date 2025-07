Prima seduta di laurea per il Corso in Scienze e Tecnologie Cosmetiche e dei Prodotti del Benessere all’UMG di Catanzaro

All’Università Magna Graecia di Catanzaro si è svolta la prima seduta di laurea del Corso in Scienze e Tecnologie Cosmetiche e dei Prodotti del Benessere, un percorso accademico unico nel suo genere in Italia. La seduta, presieduta dalla prof.ssa Donatella Paolino, ha visto protagonisti sette candidati, tra cui tre già dottoresse in Farmacia, che hanno completato con successo il proprio percorso formativo. Con emozione e orgoglio la prof.ssa Paolino, presidente del Corso di laurea, ha voluto congratularsi con i primi laureati sottolineando l’impegno e la determinazione dimostrati durante gli anni di studio.

Il corso di laurea in Scienze e Tecnologie Cosmetiche e dei Prodotti del benessere rappresenta un riferimento nazionale per la formazione di nuove figure professionali nel settore cosmetico e del benessere. I laureati potranno accedere a diverse opportunità occupazionali: ricerca e sviluppo di prodotti cosmetici, controllo qualità, marketing e comunicazione scientifica, gestione della filiera produttiva, nonché il ruolo di responsabile del reparto di dermocosmesi in farmacia. Durante la cerimonia è stata ufficializzata anche una notizia di grande rilievo: l’attivazione del Corso di laurea Magistrale in Scienze Chimiche e Cosmetiche, naturale prosecuzione del percorso triennale, che consolida ulteriormente l’offerta formativa dell’Ateneo nel settore. Il corso sarà accessibile anche a studenti provenienti da altri percorsi di laurea affini e offrirà una formazione altamente specializzante e multidisciplinare. Le iscrizioni al Corso di Laurea triennale saranno aperte a partire dal 18 agosto 2025. L’Università Magna Graecia di Catanzaro conferma così l’impegno nella valorizzazione delle scienze cosmetiche, rispondendo concretamente alla crescente domanda di professionisti qualificati in un comparto in costante espansione.