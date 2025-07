Giunta comunale di Lamezia Terme stabilizza 16 tirocinanti

La Giunta comunale di Lamezia Terme ha oggi deliberato la stabilizzazione di 16 TIS. Lo rendono noto il Comune di Lamezia Terme e le organizzazioni sindacali firmatarie.

“Le organizzazioni sindacali- si legge in un comunicato – esprimono viva soddisfazione per l’operato dell’Amministrazione comunale, che ha dimostrato impegno e attenzione concreti verso questa problematica, aprendo un confronto serio, leale e fruttuoso con le rappresentanze dei lavoratori”.

Il sindaco, Mario Murone, e l’assessore al Personale,Giulia Bifano, esprimono a loro volta gratitudine alle organizzazioni sindacali “per la serieta’ e la disponibilita’ con cui hanno contribuito a questo importante risultato, che mette al centro il futuro dei tirocinanti e il miglioramento dei servizi resi alla cittadinanza. Un particolare ringraziamento – e’ scritto poi – e’ rivolto alla Regione Calabria e, in special modo, all’Assessore al Lavoro, Giovanni Calabrese, per l’impegno profuso a favore degli enti comunali e per l’incremento del contributo regionale destinato alla stabilizzazione, elemento anch’esso determinante per il buon esito dell’operazione. Lavorare insieme per obiettivi condivisi porta risultati concreti per le persone e per la comunita’. Continueremo su questa strada”.