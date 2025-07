AMC Catanzaro: dal primo agosto aumenta il costo di biglietti e abbonanamenti

Si informa che, a decorrere dal 1° agosto 2025, entrerà in vigore un aggiornamento delle tariffe relative ai titoli di viaggio, inclusi biglietti e abbonamenti.

È importante chiarire con la massima trasparenza che questo adeguamento tariffario – si legge in un comunicato stampa dell’azienda – non rappresenta una scelta autonoma o volontaria da parte di AMC S.p.A., bensì un obbligo previsto e imposto dalla normativa vigente in materia di trasporto pubblico locale. La legge stabilisce un meccanismo di aggiornamento automatico, noto come “price-cap”, che lega l’adeguamento delle tariffe all’andamento dell’inflazione, a condizione che il servizio offerto abbia raggiunto specifici standard qualitativi, certificati dagli enti competenti.

AMC S.p.A., avendo raggiunto i parametri previsti, rientra tra i gestori per cui è previsto l’adeguamento integrale, come stabilito dalla normativa vigente. Si tratta quindi di un aggiornamento automatico, non frutto di una decisione discrezionale dell’azienda, bensì di un’applicazione obbligatoria dei criteri normativi in materia di trasporto pubblico.

Invitiamo pertanto tutti gli utenti a prendere visione delle nuove tariffe, che saranno pubblicate e rese disponibili per la consultazione sul sito ufficiale www.amcspa.it a partire dal 1° agosto 2025.

Si comunica inoltre che, i biglietti acquistati con la tariffa attuale potranno essere utilizzati, senza alcuna integrazione, fino al loro esaurimento e comunque non oltre il 31 dicembre 2025.

Siamo consapevoli dell’impatto che ogni variazione tariffaria può avere sull’utenza e ribadiamo l’impegno di AMC S.p.A. nel garantire un servizio efficiente, puntuale e rispettoso delle esigenze della collettività. Il raggiungimento degli standard qualitativi richiesti rappresenta, per noi, un riconoscimento del lavoro svolto e una spinta ulteriore a migliorare continuamente il servizio offerto.