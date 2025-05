Catanzaro, Barberio e Seró : “Soddisfazione per la sospensione della decadenza dell’accreditamento di Villa S. Anna”

“Il decreto monocratico con cui il Consiglio di Stato ha accolto la domanda di sospensione della sentenza del TAR di Catanzaro e del decreto di decadenza dell’accreditamento di Villa S. Anna riaccende le speranze affinché la cardiochirurgia possa continuare ad operare nella città di Catanzaro”.

È quanto dichiarano i consiglieri comunali Barberio e Seró , esprimendo piena soddisfazione per l’esito della decisione.

“Un ringraziamento sentito – proseguono i consiglieri – va all’Avv. Francesco Pitaro, al Prof. Bernardo Giorgio Mattarella e al curatore Avv. Francesco Manduca per la dedizione e la tenacia con cui stanno portando avanti una battaglia giudiziaria che coinvolge diritti primari della nostra comunità.

Da un lato c’è chi – come Occhiuto – con ostinazione lavora per smantellare una delle eccellenze sanitarie del Sud, dall’altro c’è la Giustizia che, con forza e coraggio, difende il diritto alla cura, al lavoro, alla dignità. Noi, dal canto nostro, continueremo a mantenere alta l’attenzione mediatica e non permetteremo che la politica dell’abbandono prevalga sulla vita delle persone”.