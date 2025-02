Catanzaro, Costanzo: “Grazie all’Anas e all’impresa dei lavori per aver migliorato la viabilità su viadotto Bisantis”

Dichiarazione del consigliere comunale Sergio Costanzo.

“In questi giorni abbiamo potuto vedere i primi segnali tangibili dell’opera di riqualificazione di viadotto Bisantis, che ha visto completata la parte strutturale più complessa con la messa in sicurezza del grande arco in calcestruzzo. Voglio ringraziare l’Anas e la ditta aggiudicatrice dei lavori per aver accolto la mia richiesta e per l’impegno profuso nel portare a termine questa fase di un ampio intervento che, per le straordinarie caratteristiche dell’opera, proseguirà ancora con ulteriori step.

Con il rifacimento della segnaletica e l’allargamento della carreggiata, si è tornati, quanto meno, a garantire una migliore e più sicura percorrenza per i tanti conducenti che attraversano il ponte per entrare e uscire dalla città. Auspichiamo che, con la medesima attenzione, possano essere effettuati anche le prossime attività in cantiere che riguarderanno il rifacimento dell’area viabile, delle reti antiscavalco e dei marciapiedi laterali. Questi ultimi punti assumo una particolare rilevanza perché si spera che, con le più opportune soluzioni tecniche, si potrà porre un argine concreto ai suicidi o tentati suicidi che hanno reso tristemente noto il viadotto Morandi.

Altrettanto ottimismo lo riserviamo per l’intervento di illuminazione artistica che potrà rappresentare un’opportunità per rendere ancora più suggestiva l’immagine di un simbolo di Catanzaro. Un’opera che, dopo tanti anni, continua ad essere un modello esemplare di ingegneria che merita di essere valorizzato e promosso. Mi auguro, dunque, che l’Anas, le imprese coinvolte nei lavori e l’amministrazione comunale portino a compimento, nei tempi previsti, tutti gli interventi concertati così da restituire alla città il suo ponte pienamente fruibile e sicuro”.

Lo dichiara il consigliere comunale Sergio Costanzo.