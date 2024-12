“A farla amare comincia Tu”, grande successo per il concerto di Sergio Caputo a Catanzaro

Grande successo per il concerto di Sergio Caputo all’Auditorium Casalinuovo nell’ambito della rassegna natalizia del Comune di Catanzaro “A farla amare comincia Tu”. Il grande cantautore e musicista ha trasportato il numeroso pubblico presente in un viaggio caratterizzato da musica e parole. Caputo (voce e chitarra) accompagnato dal maestro Alessandro Marzi (tastiere e batteria) è stato incalzato dalle incursioni del direttore artistico della rassegna, Antonio Pascuzzo, che ha svelato alla platea curiosità inedite sulla vita e la carriera di uno dei più talentuosi e innovativi musicisti italiani di sempre. Le performance di “Sabato Italiano”, “Bimba se sapessi” e “Garibaldi innamorato” hanno trascinato il pubblico trasformando l’evento in una vera e propria festa della musica.

La rassegna sostenuta dalla Regione Calabria-Calabria Straordinaria come manifestazione di grande interesse turistico – Fondi PAC Calabria 2014-2020 e realizzata con il supporto organizzativo della Fondazione Politeama, prosegue oggi nella sala Concerti del Comune di Catanzaro dove è in programma l’esibizione di “Jazz for two” di Luca Filastro con Annabella Rustico. Il duo propone la reinterpretazione del repertorio degli standard con vivacità e giocosità. Il progetto vede Arabella Rustico al contrabbasso e Luca Filastro al piano, entrambi prestano la loro voce alle più belle canzoni jazz donandogli intensità e freschezza al contempo. Lo spettacolo, energico e inaspettato, regala al pubblico un’esperienza travolgente. Luca Filastro è un pianista e arrangiatore di origine calabrese. La sua ampia attività concertistica in tutto il mondo lo vede impegnato in esibizioni come solista in piano solo, con il suo trio e con il suo quartetto; ma anche in formazioni più ampie come la “Luca Filastro Orchestra” delle quali è arrangiatore e direttore. Svariate sono le incursioni negli Stati Uniti, patria del jazz, paese nel quale gode della stima di molti dei migliori musicisti attivi sulla scena. Arabella Rustico è un giovane e talentuosa musicista italiana diplomata in contrabbasso jazz presso il Conservatorio di Palermo. A soli 23 anni, Arabella viene scelta da Mario Biondi come contrabbassista e cantante per il tour “Crooning-The Italian tour” svoltosi nei più prestigiosi teatri italiani, un’opportunità che la porta sotto i riflettori della scena musicale nazionale. La sua versatilità le ha permesso di partecipare a diversi programmi televisivi come “Gialappa’s Show” e “X Factor”, consolidando la sua presenza nel panorama musicale contemporaneo.

I grandi concerti gratuiti di A farla amare comincia tu riprenderanno giovedì 26 dicembre alle ore 19 quando è in programma il concerto degli Avion Travel all’Auditorium Casalinuovo. La Piccola Orchestra Avion Travel, nata a Caserta nel 1980 e che negli anni ha attraversato i mondi sonori di rock, pop e new wave con incursioni nell’emisfero cinematografico, del teatro e della tradizione musicale italiana, si presenterà a Catanzaro con la nuova formazione composta da Peppe Servillo (voce), Peppe D’Argenzio (sax), Flavio D’Ancona (tastiere), Duilio Galioto (piano e tastiere), Ferruccio Spinetti (contrabbasso) e Mimì Ciaramella (batteria).