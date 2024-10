Lamezia, al via il nuovo corso AIS per diffondere la cultura del vino e del bere consapevole

Lamezia Terme si prepara a dare il via a un nuovo anno di corsi dedicati alla cultura del vino, grazie all’Associazione Italiana Sommelier (AIS).

Il corso di primo livello, che inizierà il 13 novembre al Concept Restaurant 109officine di Lamezia Terme, rappresenta un’opportunità unica per gli appassionati del vino di approfondire le proprie conoscenze e affinare le proprie competenze. La presentazione del corso si terrà il 17 ottobre alle ore 20 da 109officine, un momento di incontro per scoprire le novità e le opportunità offerte dalla delegazione AIS di Lamezia.

La cultura del vino non è solo un patrimonio da preservare, ma anche un valore da promuovere.

L’AIS si impegna a diffondere una maggiore consapevolezza sul bere responsabile, sottolineando l’importanza di apprezzare ogni sorso con attenzione e gratitudine. Il vino è una forma d’arte, una tradizione che racconta storie di territori e di persone, e la sua degustazione dovrebbe essere un’esperienza sensoriale arricchente.

La delegazione AIS di Lamezia non si limita all’organizzazione del corso di primo livello; essa è attivamente coinvolta nella programmazione di eventi, approfondimenti e masterclass. Questi incontri offrono l’opportunità di esplorare vari aspetti del mondo del vino, dalle tecniche di degustazione alle storie delle cantine locali, passando per l’abbinamento cibo-vino. L’obiettivo è creare una community di appassionati e professionisti che condividano la stessa passione per il vino, contribuendo così a elevare la cultura enologica nella nostra regione.

Il corso di primo livello rappresenta un’importante occasione di crescita personale e professionale. Non solo per chi desidera intraprendere una carriera nel settore enologico, ma anche per chi desidera ampliare le proprie conoscenze e diventare un consumatore più consapevole. L’AIS offre un programma didattico di alta qualità, con esperti del settore che guideranno i partecipanti attraverso un percorso educativo coinvolgente e pratico.

In attesa del 17 ottobre, data della presentazione, gli appassionati di vino e coloro che desiderano avvicinarsi a questo mondo sono invitati a partecipare. Lamezia Terme si prepara a diventare un punto di riferimento per la cultura del vino e la promozione del bere consapevole. Non perdere l’opportunità di essere parte di questa avventura! Per ulteriori informazioni sulle attività dell’AIS e per iscriversi al corso, è possibile contattare direttamente la delegazione di Lamezia( delegato Pietro d’Ippolito 3357379641) o visitare il sito ufficiale dell’AIS Regionale www.aiscalabria.com