L’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme ricorda i martiri delle Foibe

Nella giornata di domani, sabato 10 febbraio, dedicata al Ricordo dei Martiri delle Foibe, l’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme parteciperà attivamente all’omaggio in memoria di coloro che hanno sacrificato la propria vita in quegli eventi dolorosi.

Alle ore 10, in via “Martiri delle Foibe”, si terrà la solenne cerimonia commemorativa, durante la quale sarà deposta una corona d’alloro come segno tangibile del rispetto e dell’omaggio a chi ha sofferto. Un momento di raccoglimento accompagnerà questa commemorazione, offrendo a tutti i partecipanti l’opportunità di riflettere sulla storia e sull’importanza di preservare la memoria collettiva.

Il “giorno del ricordo” si pone ogni anno, quale occasione per conservare la memoria di numerosi innocenti, e come monito di crescita culturale e civica, promuovendo la conoscenza della storia italiana come strumento essenziale per preservare e trasmettere il ricco patrimonio storico, culturale e sociale della nostra comunità nazionale.