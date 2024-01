‘Trasversale delle Serre’, al via gli interventi sulla segnaletica orizzontale: riduzione della carreggiata nel tratto di Cardinale (Cz)

Lungo la strada statale 713 ‘Trasversale delle Serre’ sono in corso gli interventi di rifacimento della segnaletica orizzontale nel territorio comunale di Cardinale, in provincia di Catanzaro.

Le attività proseguiranno nei prossimi giorni, salvo condizioni meteorologiche avverse, lungo altri tratti della statale.

Al fine di arrecare il minor disagio possibile all`utenza stradale, si procederà alla riduzione della carreggiata stradale solo nei tratti interessati dalle attività.

