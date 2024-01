L’Associazione Universo Minori dona un Defibrillatore all’Istituto Comprensivo Catanzaro Nord Est Manzoni

In un atto di generosità e preoccupazione per il benessere dei giovani, l’Associazione Universo Minori, presieduta dall’Avvocato Rita Tulelli, martedi 23 gennaio ha effettuato una significativa donazione all’Istituto Comprensivo Catanzaro Nord Est Manzoni guidato dal Dirigente Scolastico Prof. Giulio Comerci: un defibrillatore per garantire la sicurezza e la prontezza in situazioni di emergenza.

La cerimonia di consegna si è svolta in un clima di commozione e gratitudine, coinvolgendo studenti, insegnanti, genitori e membri dell’Associazione Universo Minori. L’avvocato Rita Tulelli ha sottolineato l’importanza di promuovere un ambiente sicuro per i giovani, mettendo in evidenza il ruolo cruciale che il defibrillatore può svolgere in casi di emergenza cardiaca.

Il Dirigente Scolastico Prof. Comerci, anche a nome di tutto il personale, ha accolto con entusiasmo l’aggiunta del defibrillatore, riconoscendo il valore di avere un dispositivo di questo genere a disposizione in un luogo educativo ed ha espresso profonda gratitudine affermando che la donazione rappresenta un passo avanti nell’impegno dell’Associazione Universo Minori a favore della tutela della salute e della sicurezza dei bambini e degli adolescenti. L’avvocato Rita Tulelli ha enfatizzato il valore di unire le forze per garantire che le risorse necessarie siano disponibili nei luoghi in cui i giovani trascorrono gran parte del loro tempo rendendoli consapevoli dell’importanza della sicurezza e promuovendo la responsabilità individuale e collettiva in caso di emergenza. Nel suo breve intervento il Presidente del consiglio dell’Istituto, Orlando Parentela, ha riconosciuto l’importanza della dotazione, auspicando che non sia mai necessario utilizzarla e sottolineando che la speranza di preservare la sicurezza è fondamentale per la tranquillità della comunità scolastica.

I bambini hanno reso l’evento memorabile organizzando una lezione di anatomia creativa e, in modo giocoso e educativo, un “piccolissimo medico” ha illustrato il funzionamento del cuore e l’importanza della sicurezza cardiaca.

Successivamente, gli alunni, hanno sorpreso tutti con una canzone di ringraziamento personalizzata, esprimendo gratitudine per il dono del defibrillatore e rendendola un inno di riconoscenza verso chi ha reso possibile questa preziosa donazione.

L’energia positiva e l’impegno dei bambini hanno reso l’evento non solo didascalico ma anche emozionante, unendo la Comunità in una celebrazione di generosità e consapevolezza sulla salute.

Nel suo discorso conclusivo il Prof. Comerci ha sottolineato quanto la collaborazione tra l’Associazione Universo Minori e l’Istituto Comprensivo sia un esempio positivo di quanto le organizzazioni della società civile possano giocare un ruolo cruciale nel migliorare la vita delle giovani generazioni. L’impegno dell’Avvocato Rita Tulelli e dei membri dell’Associazione, infatti, ha contribuito a creare un legame più stretto con la Comunità abbracciando un ambito di responsabilità sociale e salute pubblica. In chiusura, il Dirigente Scolastico – nel riprendere una interlocuzione avuta con l’Ins. Teresa Mengani – ha voluto elogiare, con sensi di stima, tutto il personale docente della Scuola, rendendo merito alle Insegnanti della Scuola dell’Infanzia, vero laboratorio, questo, insieme alla Scuola Primaria, di formazione autentica della persona e dello studente quale futuro cittadino, capace di operare scelte responsabili e consapevoli, come testimoniato dai docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado, gratificati dal processo formativo realizzato nei due percorsi scolastici pregressi.

In conclusione, la donazione del defibrillatore da parte dell’Associazione Universo Minori all’Istituto Comprensivo è un gesto di Amore e Cura verso i giovani. L’avvocato Rita Tulelli e la sua Associazione dimostrano quanto l’impegno sociale possa manifestarsi con azioni tangibili che lasciano un’impronta duratura nella Comunità Locale. Comunità Locale che ora può affrontare con maggiore sicurezza le sfide legate alla salute dei suoi giovani cittadini.