Forza Italia a Lamezia Terme, il coordinatore De Biase: “Un nuovo inizio e un impegno per il futuro della città”

“Dopo il recente rinnovamento di Forza Italia a Lamezia Terme, sancito dal battesimo della rinascita fortemente voluto dal coordinatore regionale Francesco Cannizzaro e dal Capodelegazione di Forza Italia al Parlamento, il Ministro Tajani, il partito si è riunito con determinazione per affrontare le sfide future.

La riunione, presieduta dal neo coordinatore cittadino Salvatore De Biase, ha visto la partecipazione dei consiglieri Grandinetti, Caruso, e del capo gruppo Folino, insieme agli assessori Bevilacqua e Vaccaro. L’obiettivo principale era affrontare temi propositivi ed organizzativi cruciali per il futuro del partito e della città.

Il punto di partenza è stata un’analisi approfondita della nuova realtà politica locale. In questo contesto, è emerso un consenso unanime sulla necessità di promuovere un dialogo costruttivo fra tutte le forze politiche, focalizzando l’attenzione sul bene comune della città di Lamezia Terme.

In sintesi, durante l’incontro si è fatto il punto sulla situazione attuale, riconoscendo le sfide legate alla mancanza di personale organico adeguato alle molteplici esigenze dell’Ente e la fragilità economica ereditata. Tuttavia, è stato sottolineato con orgoglio il successo del programma di governo, che ha ottenuto risultati significativi come il risanamento dei conti comunali, lo sblocco delle assunzioni, l’approvazione del PSC (la prima città della Calabria) e la progettazione di opere pubbliche per oltre 200 milioni di euro.

Particolare riconoscimento è stato attribuito alle attività svolte finora dalla giunta, la quale ha dimostrato competenza e determinazione nel prendere decisioni importanti per il progresso della città.

Forza Italia a Lamezia Terme si impegna a svolgere un ruolo attivo, posizionandosi in prima linea su tutte le questioni emergenti. Il partito auspica il superamento di divisioni e steccati che potrebbero ostacolare il progresso, cercando di creare armonie favorevoli per il bene delle nuove generazioni. L’obiettivo è promuovere la solidarietà verso i più deboli e consolidare il ruolo imprescindibile di Lamezia Terme come “porta della Calabria”. Questo impegno avviene nel contesto di un dialogo aperto con i comuni circostanti e il capoluogo.