CPI in piazza Le Pera a Catanzaro, Assisi: “Operazione non solo funzionale, ma anche strategica per il rilancio del centro storico”

“L’avere destinato a nuova sede del Centro per l’Impiego l’immobile che ha ospitato la questura in piazza Le Pera non è semplicemente una scelta di tipo funzionale. È pur vero che i locali garantiranno una migliore fruibilità di servizi assai rilevanti per una larga fetta di cittadini, ma il valore strategico di portare in centro quei servizi è altrettanto rilevante per il futuro della città nel suo complesso”. Lo scrive in una nota Francesco Assisi, consigliere comunale del gruppo Catanzaro al Centro, che così continua: “C’è una visione strategica del governo cittadino, che riguarda il centro storico e la sua rivitalizzazione, della quale portarvi la sede del CPI è parte integrante. Una scelta che entra in relazione diretta con la riqualificazione di Galleria Mancuso e di Villa Margherita, con il ridisegno dell’area dei Giardini Green e l’istituzione dell’isola pedonale permanente ma anche con il recupero dell’area della scuola Mazzini destinato a essere inserito in Agenda Urbana. Tessere di un mosaico che vanno ad aggiungersi a presìdi che già adesso connotano il centro e che svolgono una pluralità di funzioni nell’ambito dell’alta formazione, della cultura e dello svago. Come appare evidente, dunque – conclude Assisi – siamo all’interno di un percorso ben avviato che, per gradi, possiede tutti i requisiti per essere considerato virtuoso e suscettibile di produrre ottimi effetti, restituendo il centro storico alle proprie vocazioni naturali”.