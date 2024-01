Fuoriuscita liquami in Traversa III Masciari a Catanzaro, Carpino ad Azione: “Mancanza di capacità di chiedere scusa”

“Prendo atto della replica che i consiglieri del gruppo di Azione hanno inteso fare alla nota con cui ho ricostruito la vicenda della fuoriuscita di liquami in Traversa III Masciari e le relative competenze, non comunali, sull’intervento riparatore da effettuare”. Lo scrive in una nota il consigliere comunale di Cambiavento, Alberto Carpino. “Il livore che caratterizza la replica stessa e l’insistita scarsità di rispetto verso chi lavora negli uffici dell’Amministrazione civica – aggiunge – dimostrano una cosa sola: la mancanza di volontà o di capacità del gruppo consiliare di chiedere semplicemente scusa per aver scritto cose non vere. Nessun problema, ce ne faremo una ragione e sicuramente se la faranno anche i cittadini”.