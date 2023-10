Giornata Mondiale della Salute Mentale, le iniziative a Catanzaro

Ogni anno il 10 ottobre si celebra la Giornata Mondiale della Salute Mentale. Giunta al 31° anno, è stata istituita nel 1992 dalla Federazione Mondiale per la Salute Mentale (WFMH) e riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Ha il compito e l’obiettivo di promuovere ‘la consapevolezza e la difesa della salute mentale contro lo stigma sociale’. La Giornata offre a tutte le parti interessate che lavorano su questioni della salute mentale l’opportunità di parlare del proprio lavoro, condividere buone pratiche ed esperienze significative. Gli specialisti dal canto loro si confrontano con lo scopo di migliorare le cure e garantire trattamenti adeguati, sensibilizzare e aumentare l’attenzione sulla malattia mentale e i suoi effetti sulla vita delle persone. Anche quest’anno nel territorio della città di Catanzaro e provincia si organizzano numerose attività, iniziative e campagne di informazione e socializzazione a diversi livelli e nei vari ambiti, da quello sociale in genere, a quello lavorativo e scolastico.

Il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze dell’ASP di Catanzaro, diretto dal dr Michele Gabriele Rossi, coordina il programma degli eventi e delle iniziative organizzate nei Servizi Sanitari della salute mentale e nei luoghi pubblici di incontro della popolazione, portate avanti da operatori e utenti e soprattutto dalle associazioni e organizzazioni del volontariato. Queste ultime, riunite ed operative nella Consulta Dipartimentale della Salute Mentale, da anni offrono il loro contributo a supporto dei cittadini che soffrono di disturbi e disagi psichici sia con iniziative autonome che in collaborazione con l’ASP e i comuni cointeressati. Il calendario delle iniziative pubbliche aperte a tutta la cittadinanza, estende la celebrazione della singola giornata mondiale ad un programma a lungo termine di attività ed eventi lungo tutto il mese di ottobre e novembre per concludersi a metà dicembre.

Il Programma della Giornata Mondiale della Salute Mentale 2023 è promosso dal DSMD Catanzaro con il patrocinio della ASP Catanzaro, dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro e l’apprezzato sostegno del Comune di Catanzaro che per l’occasione a motivo della sua sensibilità verso la questione della salute mentale – si legge in un comunicato stampa – e per contribuire a richiamare l’attenzione pubblica sul problema, dal 1 al 10 ottobre, colorerà di verde uno dei luoghi simbolo della città capoluogo, la Fontana del Cavatore in piazza Matteotti. Il verde è da tempo associato alla salute mentale perché è il colore della natura, rappresenta la salute, il ciclo della vita e rinascita, la speranza e rimanda infine agli stimoli positivi tra ambiente verde, naturale e buona salute mentale.