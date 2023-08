San Floro (Cz), l’8 agosto il convegno sulla Chiesa di Sant’Anna

La pittoresca cittadina di San Floro si appresta ad accogliere un imperdibile appuntamento culturale che invita cittadini e visitatori ad esplorare l’affascinante mondo della Chiesa di Sant’Anna. L’evento, previsto per il giorno 8 agosto alle ore 18:00, si terrà presso il suggestivo Palazzo Pugliese e rappresenterà un’opportunità unica per immergersi nel patrimonio storico, artistico e culturale di questo grazioso borgo calabrese.

Il Convegno “Chiesa di Sant’Anna a San Floro: Fra Storia, Arte, Cultura e Tradizione” vedrà la partecipazione dello storico ed esperto in conservazione e restauro, Ernesto Lamanna, il quale guiderà gli spettatori in un viaggio affascinante attraverso i secoli di storia che hanno plasmato la chiesa e il suo significato per la comunità locale.

A moderare l’evento sarà il Dott. Mario Mauro, presidente delle Guide Turistiche della Calabria.

Voce narrante sarà l’attrice Anna Lidia Rao, la quale, con la sua eloquenza, condurrà il pubblico attraverso le storie e le leggende che circondano la Chiesa di Sant’Anna.

Il convegno vedrà la presenza del Sindaco di San Floro, Bruno Meta, il quale evidenzierà l’importanza di valorizzare e preservare il patrimonio culturale e artistico della cittadina.

L’evento si prefigge l’obiettivo di educare, ispirare e celebrare la profonda connessione tra la comunità di San Floro e la Chiesa di Sant’Anna, al fine di preservare la memoria storica e artistica per le future generazioni.

La partecipazione è aperta a tutti gli interessati, cittadini locali e visitatori che desiderano scoprire questo antico tempio di Sant’Anna e la suggestiva atmosfera di San Floro.