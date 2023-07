Acqua, disagi nella zona sud di Catanzaro

Per riequilibrare i serbatoi, a seguito dei picchi di consumo registrati e dell’interruzione dell’erogazione nella mattinata per lavori urgenti di Sorical, questa sera dalle ore 22.00 verranno effettuate delle chiusure sui serbatoi Santa Maria, Corvo e Giovino a servizio dei quartieri Santa Maria, Corvo, via Caduti 16 Marzo 1978, Aranceto, Giovino, Porto e zone limitrofe. L’Ufficio acquedotti di Palazzo De Nobili specifica che la graduale riapertura è prevista per le ore 7 di domani sabato 29 luglio.