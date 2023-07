Al via al servizio bus serale verso la fascia costiera lametina: orari e corse

L’Amministrazione comunale di Lamezia Terme e la Lamezia Multiservizi su richiesta della Presidenza del Consiglio e dei Consiglieri comunali, attiverà un servizio di trasporto serale dai principali poli lametini fino alle fasce costiere maggiormente frequentate dai cittadini. Il servizio partirà dal 17 Luglio sino alla fine di agosto e, in aggiunta a quanto già in essere, prevederà l’aggiunta di 3 corse serali, consentendo il rientro dalla costa lametina in direzione dei principali poli cittadini fino alle ore 01:00. L’intento del servizio è quello di cercare di agevolare e intercettare le esigenze di una parte di popolazione che sceglie di frequentare le aree costiere lametine, consentendo l’arrivo e il rientro in sicurezza da tali siti.

” É un servizio davvero importante per la mobilità urbana che dà la possibilità all’utenza cittadina ed ai diversi turisti di recarsi a mare” dichiara il Presidente del Consiglio Comunale Giancarlo Nicotera.

“Ci eravamo fatti promotori anche di un servizio attuato ed accolto dalla Multiservizi – che ringrazio – che recepisse le esigenze dei più giovani i quali potranno così frequentare il litorale anche nelle ore serali e notturne, favorendo la sicurezza stradale di chi sceglie il trasporto pubblico”.