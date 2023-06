Scomparsa segretario generale Monea, il cordoglio dell’amministrazione di Lamezia: “Personalità brillante e uomo incorruttibile”

“Esprimo, a nome dell’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme, profondo cordoglio per la scomparsa del comm. Luigi Monea, già Segretario Generale del nostro comune.

Una personalità brillante così come uomo di sani ed incorruttibili principi, che ha messo a diposizione la sua professionalità a servizio della crescita della nostra città.

In prima linea per creare le opportunità edificanti per il comune di Lamezia Terme, ha svolto il suo compito con dedizione e serietà.

A lui rivolgiamo il nostro grazie ed alla sua famiglia un forte abbraccio, certi che tutti coloro che hanno scritto pagine importanti della nostra città, vivranno per sempre nel futuro delle nuove generazioni vivo ricordo dell’operosità di uomini illustri come lui”.

Lo afferma in una nota il sindaco Paolo Mascaro.