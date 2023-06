Lamezia Terme: il vescovo Parisi in visita alle aziende dell’area industriale

Visita ieri del Vescovo, monsignor Serafino Parisi, ad alcune aziende dell’area industriale di Lamezia Terme nel corso della quale ha avuto modo di conoscere aree produttive in crescita. Accompagnato dai vertici di LameziaEuropa e da don Fabio Stanizzo, direttore della Caritas Diocesana, il Pastore della Chiesa che è in Lamezia, infatti, ha incontrato dipendenti e titolari delle varie attività che in questi anni si sono insediate nell’area Benedetto XVI.

Monsignor Parisi nel rimarcare quanto detto in occasione della Santa Messa celebrata nei locali di LameziaEuropa a Natale dello scorso anno, quando aveva parlato di “crisi di pensiero dentro cui un’umanità già depressa si trova a vivere dei condizionamenti e la mancanza di lavoro è nella linea dell’aggravamento di questa crisi che è crisi antropologica, che è crisi dell’uomo in quanto tale perché il lavoro consente all’uomo di realizzare sé stesso, di realizzare il progetto alto di Dio per la cura dell’umanità”, ha sottolineato che “la Calabria cresce se cresce il lavoro”, parlando della “necessità di un lavoro dignitoso che possa consentire all’uomo di sostenere se stesso, di realizzarsi, di esprimersi nella propria creatività e poi anche di sostenere la famiglia e dare un contributo innovativo, creativo alla crescita complessiva di tutto il territorio”.