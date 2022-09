Catanzaro, interruzione acqua per rottura di un tratto della condotta

La Sorical ha comunicato all’Ufficio acquedotti di Palazzo de Nobili che, per consentire la riparazione urgente ed improcrastinabile di una grave rottura su un tratto di condotta che alimenta i serbatoi di Santa Domenica, si rende necessario sospendere nell’arco della giornata di domani l’erogazione idrica in gran parte della città.

Per cercare di limitare al massimo il disagio alla popolazione, il servizio verrà sospeso a partire dalle 21 di stasera e fino alle 7 di domani giovedì 22 settembre per le seguenti zone: Stadio, San Leonardo, le strade del centro storico comprese fra via Indipendenza e via Cilea, Piano Casa, Sala, Campagnella, Samà, Cava, Signorello, Santo Janni, Siano, via Lucrezia della Valle, viale de Filippis, Sant’Antonio, Cavita, Mater Domini e Gagliano. La rottura registrata da Sorical si estende anche sui comuni limitrofi di Simeri Crichi, Sellia Marina, Cropani e Sersale.

Sono previste altre interruzioni nel corso della giornata di domani, in considerazione dell’andamento dell’intervento, e per le quali verranno forniti ulteriori aggiornamenti.