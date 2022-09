Catanzaro, Antonio Corsi (Volare Alto): “Si dia priorità alla derattizzazione nelle scuole di competenza comunale”

“Diversi istituti scolastici di competenza comunale, di recente il Giglio e il Campanella, segnalano la presenza di topi, documentata anche da immagini video, all’interno degli spazi esterni di pertinenza. È chiaro quindi che siamo di fronte a una situazione che impone risposte tempestive e non rinviabili”. Lo scrive in una nota Antonio Corsi, consigliere comunale del gruppo Volare Alto.

“La derattizzazione – scrive Corsi – è una pratica igienico sanitaria in carico all’Amministrazione Comunale, che ha affidato il lavoro alla ditta Sieco. Sappiamo che c’è un programma predefinito a monte ma questo non può essere un buon motivo per lasciare in stand-by le segnalazioni che vengono dalle scuole. È chiaro che è tutto il territorio comunale a essere interessato ma lì dove sono coinvolti alunni e studenti, il programma può e deve essere modificato perché siamo di fronte a una priorità di salute e sicurezza.

Per questo – conclude il consigliere di Volare Alto – rivolgo all’assessore Casalinuovo l’invito pressante, affinché si adoperi a dare le necessarie direttive del caso, monitorando al contempo che esse, unitamente al lavoro complessivo di derattizzazione, vengano rispettate dalla ditta Sieco incaricata del lavoro.”