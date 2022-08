Sbarco migranti a Catanzaro, Tulelli (Universi Minori): “Disponibili a collaborare”

“L’Associazione Universo Minori guidata dalla presidente, la giurista Rita Tulelli è stata particolarmente coinvolta, anche in senso emotivo, nella problematica dello sbarco di migranti a Catanzaro, città che finora pareva quasi rimasta fuori dalla questione, e che invece ora viene direttamente interessata. Il capoluogo ha reagito subito a tutti i livelli, sia istituzionali sia privati; e un’Associazione come Universo Minori non poteva e non voleva restare indifferente al dramma umano, che colpisce anche molti in un’età ancora fragile. È subito intervenuta secondo le sue possibilità, donando ai migranti generi alimentari e indumenti anche intimi. E si dichiara disponibile ad ogni possibile collaborazione”.

E’ quanto si legge in una nota di Rita Tulelli, presidente dell’associazione Universi Minori.