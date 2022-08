Morte Giacoia, ‘Vecchia Guardia Catanzaro’: “Scomparsa che tocca particolarmente la tifoseria giallorossa e i calabresi”

“E’ stata la voce del grande Catanzaro. Un volto amico, una persona perbene e meravigliosa che ha svolto il suo lavoro in modo impeccabile e professionale. La scomparsa di Emanuele Giacoia tocca particolarmente la tifoseria giallorossa e i calabresi di ogni latitudine da sempre legati alla sua figura elegante e stilosa. Siamo certi che tutti i tifosi della nostra regione e non solo ricorderanno le sue bellissime sintesi sportive sulla Rai. Con Emanuele Giacoia va via una parte della storia del grande Catanzaro e la felicità della Calabria di giocare in serie A ma anche di un’epoca in cui il calcio italiano aveva un appeal diverso, vero e genuino. Ci mancherà Emanuele Giacoia, la sua voce, la sua figura che ha fatto sognare e reso orgogliosi gli sportivi calabresi. Un forte abbraccio alla famiglia.

E’ quanto si legge in una nota di “Vecchia Guardia Catanzaro”.