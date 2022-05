Amministrative, Gioventù Nazionale Catanzaro: “Scelta Wanda Ferro premia coerenza e capacità”

“Siamo entusiasti e orgogliosi della candidatura di Wanda Ferro a Sindaco della Città di Catanzaro. È una scelta che premia la coerenza e il coraggio e riconosce le ottime capacità, da sempre, messe a disposizione della propria terra.

Catanzaro ha bisogno di persone che credano fortemente nel suo sviluppo. È una sfida possibile, con le persone giuste e Wanda, per noi giovani, è un prezioso punto di riferimento, un eccellente esempio da seguire che, con il suo operato, quotidianamente, fa onore alla nostra città e alla Calabria intera.

Siamo convinti che con il suo impegno in prima linea e grazie anche agli splendidi trentadue componenti la lista si riuscirà a ridare speranza in un futuro migliore per la nostra Città”.

E’ quanto si legge in una nota di Gioventù Nazionale Catanzaro.