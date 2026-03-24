Referendum, Azione Lamezia: “Stop alle illusioni, costruire un’alternativa credibile”

“Il dibattito politico che ha accompagnato il recente referendum costituzionale impone una riflessione seria, lontana da ogni forma di tifo cieco e da letture distorte della realtà. La politica, soprattutto nei momenti decisivi per il Paese, deve saper mantenere lucidità, spirito critico e capacità di ascolto, anche all’interno delle proprie aree di appartenenza.

Il risultato emerso dalle urne è chiaro: la maggioranza dei cittadini ha scelto il “No”. Un’espressione democratica legittima e da rispettare, che tuttavia non può e non deve essere interpretata come un giudizio definitivo sull’operato del Governo né come un passaggio che ne comprometta automaticamente la tenuta. Le istituzioni hanno tempi e dinamiche precise: la legislatura proseguirà fino alla sua naturale conclusione e il confronto politico si sposterà, come è giusto che sia, sul terreno delle future elezioni politiche.

Preoccupa, invece, la tendenza di una parte dello schieramento progressista a enfatizzare il risultato referendario oltre misura, trasformandolo in una presunta svolta epocale. Questo approccio rischia non solo di alimentare aspettative irrealistiche, ma anche di generare, nel medio periodo, delusioni profonde tra cittadini ed elettori. La credibilità politica si costruisce sulla capacità di leggere i fatti per ciò che sono, non per ciò che si vorrebbe che fossero.

C’è, tuttavia, un dato che merita di essere sottolineato con forza e che rappresenta il vero elemento positivo di questa consultazione: l’elevata partecipazione al voto. Circa il 60% degli aventi diritto si è recato alle urne, un segnale importante di vitalità democratica che non può essere oscurato dalle contrapposizioni politiche. Questo è il risultato più significativo, perché restituisce centralità ai cittadini e rafforza il legame tra istituzioni e società.

Proprio da qui dovrebbe ripartire ogni riflessione politica seria: dalla capacità di coinvolgere, ascoltare e rappresentare una cittadinanza che dimostra di voler essere protagonista. Ma la partecipazione, da sola, non basta. Per costruire un’alternativa credibile e vincente è necessario un lavoro ben più profondo, che finora è stato poco attenzionato: servono coesione, concretezza, visione e un radicamento reale nei bisogni del Paese.

Le scorciatoie narrative e gli entusiasmi prematuri non aiutano. Se l’obiettivo è quello di vincere le prossime elezioni politiche, occorre abbandonare le letture autoreferenziali e affrontare con serietà i limiti emersi negli ultimi anni. Senza questo passaggio, si perde ancora il contatto con la realtà e si prepara il terreno a future delusioni.

Il messaggio che arriva da questo referendum è, in fondo, semplice: i cittadini chiedono di essere ascoltati e rispettati”.

E’ quanto si legge in una nota del Direttivo Azione Lamezia Terme.