Referendum, Klaus Davi intervista i cittadini di Limbadi: “Anche qui esito voto non scontato”

Dopo Rosarno è la volta di Limbadi, comune in provincia di Vibo Valentia, nel quale Klaus Davi si è recato per intervistare i cittadini chiedendo loro cosa voteranno al referendum in programma nel prossimo week end (https://youtu.be/H74l7BwNudI). Un pretesto narrativo per raccontare una località colpita spesso da luoghi comuni e pregiudizi che l’inchiesta di Klaus Davi contribuisce a smontare dando spazio alle persone comuni. Si scopre che i punti di vista non sono poi così scontati come si pensa e che ognuno ragiona con la propria testa. L’esito del voto è dunque tutt’altro che scontato. Tra le testimonianze spicca quella di Vincenzo Moisè che denuncia di essere stato colpito da misure restrittive nell’ambito del procedimento ‘Rinascita-Scott’ e di aver fatto quattro anni di carcere senza meritarselo: “Sono stato arrestato ingiustamente per associazione e sono finito per quattro anni a Secondigliano. È stato un inferno e non sono ancora stato risarcito per quello che ho subito. Ma il problema non sono i soldi: nel frattempo ho sofferto di depressione e ho avuto tre tumori. Ero una persona attiva nel sociale e ho lavorato tanti anni nella ristorazione, ma nessuno mi ha mai chiesto tangenti. Se uno ha commesso un reato è giusto che paghi ma se non ha fatto nulla perché pagare? Per questo motivo io ho smesso di credere nella giustizia e voterò sì al referendum”.

La Klaus Davi & Co. ringrazia Massimo Saladino per la post produzione del video.